Неочевидні правопорушення: за що і на яку суму можуть оштрафувати в Україні

Паркування на спеціалізованих місцях для електричних автомобілів

Більшість водіїв знають, що паркування, зупинка чи стоянка на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, що перевозять осіб з інвалідністю, є адміністративним правопорушенням. Відповідно до статей 122 та 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за це передбачено штраф у розмірі від 1020 гривень до 1700 гривень.

Проте не всім відомо, що за паркування, зупинка чи стоянка транспортного засобу з двигуном внутрішнього згоряння на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, також є правопорушенням. Згідно з ч. 8 ст. 152-1, ч. 6 ст. 122 КУпАП за це можна отримати штраф у розмірі від 340 гривень до 510 гривень.

Безпідставне використання звукового сигналу у населених пунктах

Наступним неочевидним правопорушенням, за яке можуть оштрафувати, є подача звукового сигналу транспортним засобом у населених пунктах. Це означає, що водій може отримати штраф за те, що посигналив.

Під час руху водії часто використовують звуковий сигнал у багатьох ситуаціях, однак, згідно з розділом 9 Правил дорожнього руху (ПДР) звуковий сигнал відноситься до попереджувальних знаків. Подавати його у населених пунктах заборонено, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді.

Тобто безпідставне подання звукового сигналу є порушенням п. 9.5. ПДР, за що водія може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 125, ч. 2 ст. 122 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у вигляді попередження, або штрафу у розмірі 510 гривень.

Перехід пішоходами дороги в невстановлених місцях

В Україні поширене порушення, коли пішоходи переходять дорогу в невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються. Це є адміністративним правопорушенням згідно зі ст. 127 КУпАП, за яке може бути накладено штраф від 255 до 850 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Невиконання правил вигулу тварин

Ще одним порушенням є невиконання правил утримання собак та котів у громадських місцях. Якщо власник тварини не прибирає за нею, йому загрожує штраф від 170 до 340 грн.

Порушення правил пожежної безпеки в лісах

Не всі знають про обмеження, що стосуються розпалювання вогнищ і заїзду транспортних засобів на території лісів під час пожежонебезпечного періоду. Згідно зі ст. 77 КУпАП, за порушення цих правил може бути накладено штраф від 1530 до 4590 гривень. Якщо порушення призводить до пожежі або пошкодження лісу, штраф може зрости до 15 300 гривень.