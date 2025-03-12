Неочевидные правонарушения: за что и на какую сумму могут оштрафовать в Украине

Парковка на специализированных местах для электрических автомобилей

Большинство водителей знают, что парковка, остановка или стоянка на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью, является административным правонарушением. В соответствии со статьями 122 и 152-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за это предусмотрен штраф в размере от 1020 гривен до 1700 гривен.

Однако не всем известно, что за парковку, остановка или стоянка транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания на местах, предназначенных для парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, также является правонарушением. Согласно ч. 8 ст. 152-1, ч. 6 ст. 122 КУоАП за это можно получить штраф в размере от 340 гривен до 510 гривен.

Безосновательное использование звукового сигнала в населенных пунктах

Следующим неочевидным правонарушением, за которое могут оштрафовать, является подача звукового сигнала транспортным средством в населенных пунктах. Это означает, что водитель может получить штраф за то, что посигналил.

Во время движения водители часто используют звуковой сигнал во многих ситуациях, однако, согласно разделу 9 Правил дорожного движения (ПДД) звуковой сигнал относится к предупредительным знакам. Подавать его в населенных пунктах запрещено, кроме случаев, когда без этого невозможно предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

То есть безосновательная подача звукового сигнала является нарушением п. 9.5. ПДД, за что водитель может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 125, ч. 2 ст. 122 КУоАП и наложено административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере 510 гривен.

Переход пешеходами дороги в неустановленных местах

В Украине распространено нарушение, когда пешеходы переходят дорогу в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются. Это является административным правонарушением согласно ст. 127 КУоАП, за которое может быть наложен штраф от 255 до 850 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов.

Невыполнение правил выгула животных

Еще одним нарушением является невыполнение правил содержания собак и кошек в общественных местах. Если владелец животного не убирает за ним, ему грозит штраф от 170 до 340 грн.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Не все знают об ограничениях, касающихся разжигания костров и заезда транспортных средств на территории лесов во время пожароопасного периода. Согласно ст. 77 КУоАП, за нарушение этих правил может быть наложен штраф от 1530 до 4590 гривен. Если нарушение приводит к пожару или повреждению леса, штраф может вырасти до 15 300 гривен.