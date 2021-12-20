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Необходимо ввести уголовную ответственность за пьяное вождение, - глава Нацполиции Киева

Автор: Иванна Шовкун

В Украине выросло количество ДТП с жертвами. Потому за нарушения ПДД должны быть более жесткие санкции.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве, генерал Иван Выговский.

Безопасность дорожного движения не входит в сферу компетенций ГУ НП. Однако Выговский выразил свое мнение, как решить проблему.

По его словам, на ситуациию не повлияет более жесткий контроль выдачи водительских прав. Ведь даже без удостоверения люди часто совершают ДТП.

"Мое личное мнение, что должны быть более жесткие санкции. Должна быть уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, это и звучит несколько не "демократично", но, к сожалению, пока у нас такое происходит, мы должны как-то на это реагировать", - подчеркнул генерал.

Напомним, в Украине вступил в силу новый закон, который ужесточает наказание за пьяное вождение. В частности, предусмотрены большие штрафы, административные аресты и конфискация автомобиля.

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Автомобильное движение