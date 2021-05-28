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Что необходимо учитывать при выборе кондиционера

 

Для того, чтобы создать в помещении оптимальный микроклимат, необходим кондиционер. Ведь именно благодаря этому устройству можно всегда поддерживать комфортные климатические условия в комнате. Огромный ассортимент данной продукции позволяет выбрать любую модель кондиционера. Но прежде чем приобрести подходящее устройство, нужно более подробно ознакомиться с его важными конструктивными особенностями.

Где приобрести такой товар? Выгоднее всего покупать кондиционеры у проверенных поставщиков. Например, приобрести качественную и надежную бытовую технику можно на официальном сайте интернет-магазина «Фокстрот». Представленные на онлайн-витрине устройства отвечают всем требования покупателя, а что самое важное — прослужат не один год. Впечатляющая коллекция разнообразных моделей, с которой можно ознакомиться в каталоге магазина, способна удивить даже самого капризного потребителя.

Критерии выбора продукции

Тип конструкции

1. Сплит-система — это оптимальный вариант для любого жилого помещения, офиса, магазина и студии. Настенная конструкция имеет большое количество достоинств:

  • качественная фильтрация воздуха;
  • режим обогрева и охлаждения;
  • бесшумная работа;
  • обслуживание больших помещений.

Данное устройство требует профессиональной установки. А что касается стоимости, то цена зависит от его функционала.

2. Мобильные устройства. Такая техника лучше всего подходит для небольшой квартиры. Кондиционер устанавливается на полу и не требует профессионального подключения. Если сравнивать со сплит-системой, то эта конструкция более шумная и занимает много места.

Тип компрессора

Есть стандартный компрессор и инверторный. У моноблочных моделей только стандартный компрессор, а у сплит-системы есть тот и другой типы. Инверторный вариант считается самым экономичным и надежным.

Мощность

Здесь выбор зависит от площади помещения. Например, в большую комнату с высокими потолками выгоднее всего покупать кондиционер высокой мощности. А еще такие модели отлично подойдут для помещений, в которых много различных электроприборов. При этом нужно учитывать место установки изделия.

Качественный товар от компании Foxtrot

Заказать подходящую модель кондиционера можно в интернет-магазине «Фокстрот». Данная компания сотрудничает с надежными, проверенными временем дилерами, что говорит о высоком качестве продукции.

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