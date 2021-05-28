Що необхідно враховувати при виборі кондиціонера

Для того, щоб створити в приміщенні оптимальний мікроклімат, необхідний кондиціонер. Адже саме завдяки цьому пристрою можна завжди підтримувати комфортні кліматичні умови в кімнаті. Величезний асортимент даної продукції дозволяє вибрати будь-яку модель кондиціонера. Але перш ніж придбати відповідний пристрій, потрібно більш детально ознайомитися з його важливими конструктивними особливостями.

Де придбати такий товар? Найвигідніше купувати кондиціонери у перевірених постачальників. Наприклад, придбати якісну і надійну побутову техніку можна на офіційному сайті інтернет-магазину «Фокстрот». Представлені на онлайн-вітрині пристрої відповідають всім вимогам покупця, а що найважливіше - прослужать не один рік. Дивовижа колекція різноманітних моделей, з якою можна ознайомитися в каталозі магазина, здатна здивувати навіть найвибагливішого споживача.

Критерії вибору продукції

Тип конструкції

1. Спліт-система - це оптимальний варіант для будь-якого житлового приміщення, офісу, магазину та студії. Настінна конструкція має велику кількість переваг:

якісна фільтрація повітря;

режим обігріву та охолодження;

безшумна робота;

обслуговування великих приміщень.

Цей пристрій вимагає професійної установки. А що стосується вартості, то ціна залежить від його функціоналу.

2. Мобільні пристрої. Така техніка найкраще підходить для невеликої квартири. Кондиціонер встановлюється на підлозі й не вимагає професійного підключення. Якщо порівнювати зі спліт-системою, то ця конструкція більш галаслива і займає багато місця.

Тип компресора

Є стандартний компресор і інверторний. У моноблочних моделей тільки стандартний компресор, а у спліт-системи є той і інший типи. Інверторний варіант вважається найбільш економічним і надійним.

Потужність

Тут вибір залежить від площі приміщення. Наприклад, у велику кімнату з високими стелями найвигідніше купувати кондиціонер високої потужності. А ще такі моделі відмінно підійдуть для приміщень, в яких багато різних електроприладів. При цьому потрібно враховувати місце установки виробу.

Якісний товар від компанії Foxtrot

Замовити відповідну модель кондиціонера можна в інтернет-магазині «Фокстрот». Дана компанія співпрацює з надійними, перевіреними часом дилерами, що говорить про високу якість продукції.