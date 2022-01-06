Необходимо сохранить мораторий на экспорт древесины и урегулировать рынок, - эксперт

Украина нуждается в сохранении моратория на экспорт дерева, а также законодательного регулирования этого рынка и борьбы с контрабандой. В противном случае украинские предприятия столкнутся с дефицитом сырья и потеряют конкурентоспособность на мировом рынке.

"Надо урегулировать рынок. Принять четкий закон, который дал бы возможность всем деревообработчикам знать, где, что и по чему они покупают, а лесоводам - ​​выставить выращенную продукцию на рынок. Минэкономики должно иметь баланс древесины, который нужен государству. Государство должно протекционистом быть в переработке древесины. Дешевые кредиты, рабочие места, подключение дорогостоящего оборудования - это все нужно делать", - отметил Марчук в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, власти должны не только сохранить мораторий на экспорт древесины, но и поддержать отечественных производителей мебели и изделий из дерева - например, предложить скидки или дотации на приобретение дорогостоящего оборудования.

"Дорогое оборудование, которое дает глубокую обработку древесины, не завозится в Украину в достаточном количестве. Поэтому, если государство обратит внимание на поддержание глубокой переработки, урегулирует вопросы рынка и фискальную нагрузку на переработчиков, наша деревообрабатывающая промышленность начнет расти. И тогда Украина в балансе древесины будет даже дефицит древесины в перспективе", - подчеркнул Марчук.