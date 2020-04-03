Необходимо снижать тарифы на перевозку грузов "Укрзализныцей" и портовые сборы, - экономист

Для поддержки бизнеса во время кризиса власти необходимо обеспечить снижение тарифов на грузоперевозки по железной дороге и портовые сборы, которые у нас в несколько раз выше, чем в соседних странах. Об этом в комментариях журналистам заявил экономист Виктор Скаршевский, передает РБК-Украина.

"Укрзализныця", порты - это все монополия. У нас есть Антимонопольный комитет, вроде который должен работать. Необходимо пересматривать тарифы, приводить с передовыми международными практиками в сторону снижения. У нас самая дорогая "Укрзализныця" по перевозкам, но и у нас самые старые по возрасту грузовые вагоны. Такой парадокс. Старьем перевозим, но берем больше, чем в европейских странах", - сказал Скаршевский.

Эксперт также подчеркнул, что нынешний мировой экономический кризис серьезно ударит по ключевым отраслям экономики Украины, и государству необходимо будет минимизировать последствия кризиса хотя бы внутренними мерами, в частности через пересмотр тарифообразования на перевозки.

"То, что надо было делать еще много лет назад. Это пересмотр тарифообразования на перевозки. То есть, демонополизация перевозок с целью снижения этих тарифов - это то, что больше всего как раз волнует, одна из основных проблем и аграриев, и металлургов… К сожалению, сейчас мы вошли в кризис. И задача правительства – минимизировать эти последствия хотя бы внутренними мерами", - сказал Скаршевский.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины и руководству министерства инфраструктуры с просьбой снизить на 20% размеры портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, глава Федерации металлургов Сергей Беленький отметил, что портовые сборы в Украине в 3-5 раз превышают сборы в соседних странах и их нужно снизить в ближайшее время.

Ранее президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что поддержка экспорта в период кризиса должна быть приоритетом для власти, поэтому важно обеспечить нормальные условия для логистики, а также подчеркнул, что стабильная работа экспортоориентированных предприятий позволит выстоять Украины во время мирового экономическо-финансового кризиса.