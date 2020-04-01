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Необходимо поддержать экспорт металлопродукции, - Качка

Новости » Экономика     01.04.2020 - 15:31
Необходимо поддержать экспорт металлопродукции, - Качка
Фото: Тарас Качка (РБК-Украина)

По его словам, даже в условиях кризиса объем продукции, которую мы экспортируем - довольно большой

В условиях кризиса необходимо поддержать экспорт металлопродукции, доходы от которого в 2019 году превысили 6 млрд долларов. Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью "Зеркалу недели", передает РБК-Украина.

"Наша металлургия - тоже довольно успешная отрасль. Тот факт, что она переживает кризисный период, не означает, что она не является успешной. Доходы от экспорта металлургической продукции в прошлом году достигли свыше шести миллиардов долларов. Это более десяти процентов от всего экспорта Украины", - сообщил Качка.

По его словам, прошлый год был непростым для металлургии, а четвертый квартал - вообще катастрофическим, поэтому сейчас необходимо обеспечить поддержку отрасли со стороны государства.

"Даже в условиях кризиса объем продукции, которую мы экспортируем, и ее стоимость - довольно большие. Да, мы потеряли 1,3 миллиарда долларов на экспорте металлургической продукции, но при этом остались шесть миллиардов "металлургических" долларов - очень существенная и важная доля в нашем общем экспорте", - добавил Качка.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что на время действия карантина в стране государство должно поддержать бизнес, чтобы сохранить рабочие места, и в первую очередь - экспортоориентированные отрасли экономики.

Согласно данным Госкомстата по итогам 2019 промышленность сократилась на 1,8%. В январе 2020 года промышленное производство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года.

Производство стали в Украине в 2019 году снизилось по сравнению с 2018 годом на 1,3%, производство чугуна - на 2,5%. В январе 2020 года производство стали снизилось на 5,1%, чугуна - на 2,7%. В феврале производство стали снизилось на 8,3%, чугуна - на 7,5% (по сравнению с январем).

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Новости Украины экспортТарас Качка
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