Необхідно підтримати експорт металопродукції, - Качка

Фото: Тарас Качка (РБК-Україна)

За його словами, навіть в умовах кризи обсяг продукції, яку ми експортуємо - досить великий

В умовах кризи необхідно підтримати експорт металопродукції, доходи від якого в 2019 році перевищили 6 млрд доларів. Про це заявив торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю "Дзеркалу тижня", передає РБК-Україна.

"Наша металургія - теж досить успішна галузь. Той факт, що вона переживає кризовий період, не означає, що вона не є успішною. Доходи від експорту металургійної продукції торік досягли понад шість мільярдів доларів. Це понад десять відсотків від усього експорту України", - повідомив Качка.

За його словами, минулий рік був непростим для металургії, а четвертий квартал - взагалі катастрофічним, тому зараз необхідно забезпечити підтримку галузі з боку держави.

"Навіть в умовах кризи обсяг продукції, яку ми експортуємо, і її вартість - досить великі. Так, ми втратили 1,3 мільярда доларів на експорті металургійної продукції, але при цьому залишилися шість мільярдів "металургійних" доларів - дуже велика і важлива частка в нашому загальному експорті", - додав Качка.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що на час дії карантину в країні держава повинна підтримати бізнес, щоб зберегти робочі місця, і в першу чергу - експортоорієнтовані галузі економіки.

Згідно з даними Держкомстату, за підсумками 2019 промисловість скоротилася на 1,8%. У січні 2020 року промислове виробництво знизилося на 5,1% у порівнянні з січнем 2019 року і скоротилася на 8,4% у порівнянні з груднем 2019 року.

Виробництво сталі в Україні у 2019 році знизилася в порівнянні з 2018 роком на 1,3%, виробництво чавуну - на 2,5%. У січні 2020 року виробництво сталі знизилося на 5,1%, чавуну - на 2,7%. У лютому виробництво сталі знизилося на 8,3%, чавуну - на 7,5% (у порівнянні з січнем).