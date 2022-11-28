Необхідно зняти "табу". Подоляк закликав збільшити допомогу ЗСУ через масовані обстріли

Російська Федерація продовжує безкарно завдавати масовані удари по території Україні. Західні партнери повинні зняти "табу" на поставки новітнього озброєння для ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Patriot? Leopard? ATACMS? Кожна атака з боку РФ на критичну інфраструктуру, яка залишає мільйони українців без світла і води, має знімати "табу" на постачання сучасних видів озброєнь від союзників. Безкарність породжує свавілля. Агресор має відчувати ціну кожного наступного крок у", - пише радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Росія може завдати нових ракетних ударів по Україні цього тижня.

Як відзначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передбачити дату нового обстрілу неможливо, однак необхідно бути готовими до цього.

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