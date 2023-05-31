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Необхідна саме зараз! Зеленський подякував США за новий оборонний пакет для ЗСУ

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Середа 31 травня 2023 23:48
Необхідна саме зараз! Зеленський подякував США за новий оборонний пакет для ЗСУ Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Новий оборонний пакет від США для України, що включає серед іншого ракети для системи ППО Patriot, а також РСЗВ M142 Himars, є важливим та необхідним озброєнням для ЗСУ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Так, Зеленський висловив подяку американській стороні за черговий пакет озброєнь у рамках допомоги нашій країні на тлі відбиття повномасштабної військової агресії РФ.

"Зараз я дякую Сполученим Штатам Америки, особисто президенту (Джо) Байдену, обом партіям Конгресу і кожному американцю - всім, хто цінує свободу, - за новий оборонний пакет для наших воїнів", - сказав президент України

Так, зазначив глава Української держави, йдеться про ракети для "Петріотів" та для "Хаймарсів", а також про артилерію та іншу "дуже необхідну нам зброю".

"Необхідну саме зараз!" - наголосив Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський виступив зі зверненням увечері 31 травня

Новий пакет військової допомоги від США

Сьогодні, 31 травня, Штати оголосили черговий пакет військової допомоги для України на суму 300 млн доларів. Як уточнили в Пентагоні, нову зброю надають Україні із запасів США. Пакет включає:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
  • ракети AIM-7 для систем ППО;
  • системи протиповітряної оборони Avenger;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 105-мм танкові боєприпаси;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • авіаційні ракети Zuni;
  • боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;
  • протитанкові системи AT-4;
  • понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;
  • обладнання та системи для розмінування;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • прилади нічного бачення.

Зауважимо, що авіаракети AIM-7 Sparrow наша країна отримає вперше. Що відомо про ці самонавідні ракети - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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