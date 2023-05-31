Необходимо именно сейчас! Зеленский поблагодарил США за новый оборонный пакет для ВСУ
Новый оборонный пакет от США для Украины, включающий ракеты для системы ПВО Patriot, а также РСЗО M142 Himars, является актуальными необходимым вооружением для ВСУ в настоящее время.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
Так, Зеленский выразил благодарность американской стороне за очередной пакет вооружений в рамках помощи нашей стране на фоне отражения полномасштабной военной агрессии РФ.
"Сейчас я благодарю Соединенные Штаты Америки, лично президента (Джо) Байдена, обеих партий Конгресса и каждого американца - всех, кто ценит свободу, - за новый оборонный пакет для наших воинов", - сказал президент Украины
Так, отметил глава Украинского государства, речь идет о ракетах для "Петриотов" и для "Хаймарсов", а также артиллерии и другом "очень необходимом нам оружии".
"Необходимую именно сейчас!" - подчеркнул Зеленский.
Видео: Владимир Зеленский выступил с обращением вечером 31 мая
Новый пакет военной помощи от США
Сегодня, 31 мая, Штаты объявили очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 300 млн долларов. Как уточнили в Пентагоне, новое оружие предоставляют Украине из запасов США. Пакет включает:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
- ракеты AIM-7 для систем ПВО;
- системы противовоздушной обороны Avenger;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 105-мм танковые боеприпасы;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- авиационные ракеты Zuni;
- боеприпасы для беспилотных авиационных систем;
- противотанковые системы AT-4;
- более 30 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- оборудование и системы для разминирования;
- боеприпасы для разрушения препятствий;
- приборы ночного видения.
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