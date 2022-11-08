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Ненсі Пелосі заявила, що напад на чоловіка вплине на рішення про політичну кар'єру

Фото: Ненсі Пелосі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що недавній напад зловмисника на її будинок у Каліфорнії та поранення чоловіка вплине на подальшу політичну кар'єру чиновника.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пелосі для CNN.

Внаслідок події 28 жовтня її чоловіка Пол, якого нападник ударив молотком по голові, був госпіталізований. Минулого тижня його виписали із лікарні.

Зловмисника Девіда ДеПейпа було затримано. Чоловік звинувачується за шістьма пунктами, пов'язаними з нападом, включаючи замах на вбивство, крадіжку зі зломом, напад, неправомірне позбавлення волі та погрози члену сім'ї державного посадовця. При цьому підозрюваний не визнає себе винним за всіма державними звинуваченнями.

82-річна Пелосі відзначила журналістам той факт, що вона, швидше за все, була передбачуваною ціллю нападу.

"Для мене це справді складна частина, тому що Пол не був ціллю, і він той, хто платить ціну... Він (нападник, - Ред.) шукав не Пола, він шукав мене", - сказала речниця Палати представників.

Також Ненсі Пелосі заявила, що напад на її чоловіка вплине на рішення про її політичне майбутнє після проміжних виборів до Конгресу.

Відповідаючи на запитання в інтерв'ю, чи ухвалила вона рішення про можливу відставку у разі, якщо демократи програють "битву" за Палату представників за підсумками виборів, спікерка зазначила, що "на рішення вплине те, що сталося за останній тиждень чи два". На уточнююче питання журналіста: "Чи вплине атака якимось чином на ваше рішення?", Пелосі відповіла ствердно.

Нагадаємо, Ненсі Пелосі, яка посідає друге місце в конституційній лінії наступності на посаді президента США, під час нападу на її будинок перебувала у Вашингтоні зі своїм охоронним загоном.

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