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Неможливість імпорту е/е через цінові обмеження призвело до збільшення обсягів аварійної допомоги, - експерт

Фото: неможливість імпорту е/е через цінові обмеження призвело до збільшення обсягів аварійної допомоги (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Ріст обсягів отримання аварійної допомоги українській енергосистемі з сусідніх країн є наслідком дефіциту генеруючих потужностей та неможливості імпорту електричної енергії через цінові обмеження на українському ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів Олександра Трохимця.

"Якщо порівняти вартість електричної енергії з сусідніми країнами - в Україні прайс-кеп є значно нижчим, ніж середньозважена вартість е/е у сусідніх країнах. Таким чином НКРЕКП унеможливлює комерційний імпорт. З одного боку у нас не вистачає генеруючих потужностей, з іншого - відсутня економічна доцільність імпорту електричної енергії", - сказав він.

При цьому Трохимець наголосив, що певний період можливо "перекриватися" аварійною допомогою, але в довгостроковій перспективі потрібно вирішувати питання з обмеженням цін на оптовому ринку електроенергії та заборгованістю на ринку.

"Насправді запит аварійної допомоги говорить про те, що генеруючих потужностей або можливостей транспортування е/е по мережам Укренерго недостатньо. І це тривожний дзвінок перед зимою, адже взимку пікових навантажень буде більше, ніж влітку", - зауважив він.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" 30 серпня брала аварійну допомогу з Польщі та Румунії загальним обсягом 2400 МВт-год. Для покриття попиту на електроенергію аварійна допомога бралася третій день поспіль.

Раніше повідомлялося, що в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства проаналізували діючі цінові обмеження на ринку електроенергії та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту.

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Електроенергія