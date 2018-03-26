Немецкий суд сегодня рассмотрит вопрос о пребывании Пучдемона под стражей

Пучдемон был задержан вчера на границе между Данией и ФРГ

В Германии суд в сегодня, 26 марта, решит, оставлять под стражей бывшего каталонского главу Карлеса Пучдемона, который был задержан накануне, 25 марта, на границе между Данией и ФРГ. Об этом сообщает DW.

По словам представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, решение будет принято согласно немецкому законодательству и положениями.

"Испания - это демократическое государство, которое придерживается принципа верховенства права, и правительство Германии продолжает считать, что каталонский конфликт должен быть решен в соответствии с испанскими законами и испанским конституционным правом", - добавил он.

Как известно, Пучдемон с момента задержания находится под стражей. В суде он должен подтвердить свою личность, после чего суд решит, оставлять политика под стражей на период, пока будет длиться процесс его экстрадиции в Испанию.

Напомним, в Каталонии во время столкновений на протестах в поддержку Пучдемона, задержанного в Германии, пострадало более 100 человек.

Ранее сообщалось, что в Каталонии протесты против задержания Пучдемона в Германии переросли в столкновения с полицией. Пучдемон инициировал 1 октября 2017 года в Каталонии референдум о независимости от Испании. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших. Испания выступила против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления в регионе. Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте и мятеже.