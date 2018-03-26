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Німецький суд сьогодні розгляне питання про перебування Пучдемона під вартою

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 14:27
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)

Пучдемон був затриманий вчора на кордоні між Данією і ФРН

У Німеччині суд сьогодні, 26 березня, вирішить, чи залишати під вартою колишнього каталонського главу Карлеса Пучдемона, який був затриманий напередодні, 25 березня, на кордоні між Данією і ФРН. Про це повідомляє DW.

За словами представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, рішення буде прийнято згідно з німецьким законодавством та положеннями.

"Іспанія - це демократична держава, яка дотримується принципу верховенства права, і уряд Німеччини продовжує вважати, що каталонський конфлікт повинен бути вирішений у відповідності з іспанськими законами та іспанським конституційним правом", - додав він.

Як відомо, Пучдемон з моменту затримання знаходиться під вартою. У суді він повинен підтвердити свою особу, після чого суд вирішить, залишати політика під вартою на період, поки триватиме процес його екстрадиції в Іспанію.

Нагадаємо, в Каталонії під час зіткнень на протестах на підтримку Пучдемона, затриманого в Німеччині, постраждало більше 100 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Каталонії протести проти затримання кПучдемона в Німеччині переросли в зіткнення з поліцією. Пучдемон ініціював 1 жовтня 2017 року в Каталонії референдум про незалежність від Іспанії. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував. Іспанія виступила проти незалежності Каталонії, і в той же день іспанський сенат схвалив план уряду щодо введення прямого управління в регіоні. Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх в бунті і заколот.

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Теги публікації: Германия, Іспанія, Карлес Пучдемон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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