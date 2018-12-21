Немецкий суд отказался судить экс-охранника концлагеря "Маутхаузен"

Фото: концлагерь (2.dolakova/cz)

Суд заявил об отсуствии доказательств вины мужчины

Немецкий суд отказался судить 95-летнего мужчину, который был охранником в нацистском концлагере "Маутхаузен". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.

Суд заявил об отсуствии доказательств вины мужчины. Суд признал, что обвиняемый служил в СС, однако ни разу не бывал в "Маутгаузене", а работал на фабрике, связанной с концлагерем.

Напомним, 23 ноября в Берлине прокуроры предъявили обвинение 95-летнему мужчине в убийстве более 36 тыс. людей, когда он служил охранником в концлагере нацистов "Маутхаузен".

Ханс Х. служил охранником СС в лагере в северной Австрии с середины 1944 года до начала 1945 года. Прокуроры говорят, что за это время там было убито 36 223 человека.

"Его не обвиняют в конкретном убийстве, но прокуроры считают его соучастником", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее Министерство юстиции США объявило о депортации выходца из Украины, бывшего надзирателя нацистского концлагеря Якова Палия.

Как отметил генеральный прокурор Джефф Сешнс, Палий скрыл свою причастность к преступлениям нацистов, чтобы попасть в США и получить гражданство. Уточняется, что 95-летний Палий был вывезен из своего дома сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США утром в понедельник, 20 августа