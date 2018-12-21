Німецький суд відмовився судити екс-охоронця концтабору "Маутхаузен"

Фото: концтабір (2.dolakova/cz)

Суд заявив про відсутність доказів провини чоловіка

Німецький суд відмовився судити 95-річного чоловіка, який був охоронцем у нацистському концтаборі "Маутхаузен". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.

Суд заявив про відсутність доказів провини чоловіка. Суд визнав, що обвинувачений служив у СС, однак жодного разу не бував у "Маутгаузені", а працював на фабриці, пов'язаній з концтабором.

Нагадаємо, 23 листопада в Берліні прокурори пред'явили звинувачення 95-річному чоловікові у вбивстві понад 36 тис. людей, коли він служив охоронцем у концтаборі нацистів "Маутхаузен".

Ханс Х. служив охоронцем СС в таборі в північній Австрії з середини 1944 року до початку 1945 року. Прокурори кажуть, що за цей час там було вбито 36 223 людини.

"Його не звинувачують у конкретному вбивстві, але прокурори вважають його співучасником", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше Міністерство юстиції США оголосило про депортацію вихідця з України, колишнього наглядача нацистського концтабору Якова Палія.

Як зазначив генеральний прокурор Джеф Сешнс, Палій приховав свою причетність до злочинів нацистів, щоб потрапити в США і отримати громадянство. Уточнюється, що 95-річний Палій був вивезений зі свого будинку співробітниками Імміграційної і митної поліції США вранці в понеділок, 20 серпня