ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Німецький регулятор вимагає у "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС

Новость на русском →
Берлін, Вівторок 05 жовтня 2021 09:25
Німецький регулятор вимагає у "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС Фото: у Німеччині вимагають гарантій відповідності "Північного потоку-2" нормам ЄС (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Німецький регулятор вимагає у "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС. Це, зокрема, стосується питань недискримінаційного доступу до мережі та інтеграції інтерконектора в зону німецького ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Федеральне мережеве агентство сьогодні попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та, у разі необхідності, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу", - йдеться у повідомленні німецького регулятора (Bundesnetzagentur, BNetzA).

У регуляторі повідомили, що зробили запит, оскільки неможливо виключити, що операції можуть розпочатися найближчим часом.

Нагадаємо, США продовжать виступати проти "Північного потоку-2".

Зазначимо, Данія дала "зелене світло" для запуску російського "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2 Германия
NEWS
МОЗ оновив COVID-статистику: в Україні майже 10 тисяч нових заражень
МОЗ оновив COVID-статистику: в Україні майже 10 тисяч нових заражень
DAILY
Віталій Кличко: Я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори
Сергій Щербина, Уляна Безпалько Віталій Кличко: Я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори