Німецький регулятор вимагає у "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС
Фото: у Німеччині вимагають гарантій відповідності "Північного потоку-2" нормам ЄС (GettyImages)
Німецький регулятор вимагає у "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС. Це, зокрема, стосується питань недискримінаційного доступу до мережі та інтеграції інтерконектора в зону німецького ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
"Федеральне мережеве агентство сьогодні попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та, у разі необхідності, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу", - йдеться у повідомленні німецького регулятора (Bundesnetzagentur, BNetzA).
У регуляторі повідомили, що зробили запит, оскільки неможливо виключити, що операції можуть розпочатися найближчим часом.