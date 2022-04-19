Немецкий производитель бытовой химии Henkel уходит из России

"На фоне текущих событий в Украине Henkel решила отказаться от бизнеса в России", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что сейчас идет подготовка к процессу реализации этого решения, чтобы обеспечить упорядоченный процесс.

В Henkel заявили, что 2,5 тысяч сотрудников российских предприятий компании будут по-прежнему получать зарплату. Однако срок, в течение которого будут платить, не называется.

Сегодня на территории РФ действуют 11 предприятий Henkel, которые производят моющие средства, косметику и средства личной гигиены. Компания является владельцем таких брендов, как Persil, Pril, Bref, "Пемолюкс", "Ласка", Losk, Somat, Fa, Taft, "Момент", Ceresit, Makroflex и др.