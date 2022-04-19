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Німецький виробник побутової хімії Henkel йде з Росії

Фото: Henkel йде з Росії (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Великий виробник косметики та побутової хімії Henkel (Німеччина) вирішив припинити бізнес на території Росії. Без роботи залишаться 2,5 тисяч співробітників компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"На тлі поточних подій в Україні Henkel вирішила відмовитися від бізнесу в Росії", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що зараз йде підготовка до процесу реалізації цього рішення, щоб забезпечити впорядкований процес.

У Henkel заявили, що 2,5 тисяч співробітників російських підприємств компанії будуть як і раніше отримувати зарплату. Однак термін, протягом якого платитимуть, не називається.

Сьогодні на території РФ діють 11 підприємств, які виробляють миючі засоби, косметику та засоби особистої гігієни. Компанія є власником таких брендів, як Persil, Pril, Bref, "Пемолюкс", "Ласка", Losk, Somat, Fa, Taft, "Момент", Ceresit, Makroflex та ін.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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