Німецький медбрат зізнався у вбивстві 100 пацієнтів

Фото: зал суду (gettyimages.com)

Слідство вважає, що Хегель вбив 36 пацієнтів в Ольденбурзі і 64 в районі Деменхорста в період з 1999 по 2005 роки

Колишній німецький медпрацівник Нільс Хегель зізнався, що вбив близько сотні пацієнтів у кількох лікарнях. Про це він заявив на засіданні суду, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

Як зазначається, на запитання голови суду, чи є звинувачення проти нього точними, Хегель відповів: "Так".

Розгляд справи в північно-німецькому місті Ольденбург почалося з хвилини мовчання в пам'ять про жертви Хегеля. Судову справу слухають не в Ольденбургском окружному суді, а в сусідньому фестивальному залі, щоб розмістити 126 позивачів по справі і через високий суспільний інтерес.

"Ми зробимо все можливе, щоб дізнатися правду. Це як будинок з темними кімнатами - ми хочемо принести світло у темряву", - сказав головуючий суддя.

Прокурори стверджували, що Хегель вибирав пацієнтів навмання і вводив їм коктейлі з ліків, які приводили до серцевого нападу або інших ускладнень, щоб він міг їх реанімувати.

"Прокуратура припускає, що він робив це, щоб продемонструвати свої навички реанімації колегам і начальству", - йдеться в обвинувальному висновку. Прокурори також заявили, що він, можливо, робив це через нудьгу.

Слідство вважає, що Хегель вбив 36 пацієнтів в Ольденбурзі і 64 в районі Деменхорста в період з 1999 по 2005 роки.

У 2014-2015 роках другон судовий розгляд визнало Хегеля винним у двох вбивствах і двох спробах вбивства. Він отримав довічне ув'язнення.

Зазначимо, раніше РБК-Україна повідомляло, що німецького медпрацівника звинувачують у вбивстві близько 100 пацієнтів.