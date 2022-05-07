UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Немецкий "летающий госпиталь" вывез 30 тяжелобольных украинцев на лечение в Германию

Погрузка в санитарный самолет (Фото: ocdn.eu)
Автор: Константин Широкун

Санитарный самолет Вооруженных сил Германии вывез на лечение в Европу 30 тяжелобольных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.

Медицинскую эвакуацию обеспечили 30 пациентам из Харьковской области и восточных регионов Украины. Среди пассажиров – взрослые и дети со сложными минно-взрывными ранениями, с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно.

Сначала пациентов эвакуационным поездом доставили во Львовскую область, чтобы стабилизировать их состояние, а затем транспортировали на специализированное лечение по маршруту Львов – Жешув – Кельн. Для этого был задействован "летучий госпиталь" – специальный медицинский самолет Вооруженных сил Германии.

На борту "летучего госпиталя" есть 38 коек для пациентов. Кроме того, борт оборудован шестью модулями интенсивной терапии, которые включают в себя системы искусственной вентиляции легких, контроль функций кровообращения, а также портативным ультразвуковым аппаратом. Во время полета за пациентами ухаживают 25 врачей и медицинских сестер.

Напомним, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, и переселиться в другие города, имеют право оформить больничный у врача. Получить больничное письмо можно, обратившись к любому врачу первичной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныГерманияВторжение России в Украину