Немецкий "летающий госпиталь" вывез 30 тяжелобольных украинцев на лечение в Германию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.

Медицинскую эвакуацию обеспечили 30 пациентам из Харьковской области и восточных регионов Украины. Среди пассажиров – взрослые и дети со сложными минно-взрывными ранениями, с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно.

Сначала пациентов эвакуационным поездом доставили во Львовскую область, чтобы стабилизировать их состояние, а затем транспортировали на специализированное лечение по маршруту Львов – Жешув – Кельн. Для этого был задействован "летучий госпиталь" – специальный медицинский самолет Вооруженных сил Германии.

На борту "летучего госпиталя" есть 38 коек для пациентов. Кроме того, борт оборудован шестью модулями интенсивной терапии, которые включают в себя системы искусственной вентиляции легких, контроль функций кровообращения, а также портативным ультразвуковым аппаратом. Во время полета за пациентами ухаживают 25 врачей и медицинских сестер.