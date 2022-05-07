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Німецький "літаючий госпіталь" вивіз 30 тяжкохворих українців на лікування до Німеччини

Завантаження в санітарний літак (Фото: ocdn.eu)
Автор: Константин Широкун

Санітарний літак Збройних сил Німеччини вивіз на лікування до Європи 30 тяжкохворих українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Медичну евакуацію забезпечили 30 пацієнтам з Харківської області та східних регіонів України. Серед пасажирів - дорослі та діти зі складними мінно-вибуховими пораненнями, а також захворюваннями, які зараз лікувати в Україні неможливо.

Спочатку пацієнтів евакуаційним поїздом доставили у Львівську область, щоб стабілізувати їх стан, а потім транспортували на спеціалізоване лікування за маршрутом Львів – Жешув – Кельн. Для цього був залучений "летючий госпіталь" - спеціальний медичний літак Збройних сил Німеччини.

На борту "летючого госпіталю" є 38 ліжок для пацієнтів. Крім того, борт обладнаний шістьма модулями інтенсивної терапії, які містять системи штучної вентиляції легенів, контроль функцій кровообігу, а також портативним ультразвуковим апаратом. Під час польоту за пацієнтами доглядають 25 лікарів і медичних сестер.

Нагадаємо, що люди, вимушені покинути свої будинки через війну, і переселитися в інші міста, мають право оформити лікарняний у лікаря. Отримати лікарняний лист можна, звернувшись до будь-якого лікаря первинної допомоги.

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