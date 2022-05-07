ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Немецкий "летающий госпиталь" вывез 30 тяжелобольных украинцев на лечение в Германию

Новина українською →
Берлин, Суббота 07 мая 2022 08:02
Немецкий "летающий госпиталь" вывез 30 тяжелобольных украинцев на лечение в Германию Погрузка в санитарный самолет (Фото: ocdn.eu)
Автор: Константин Широкун

Санитарный самолет Вооруженных сил Германии вывез на лечение в Европу 30 тяжелобольных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.

Медицинскую эвакуацию обеспечили 30 пациентам из Харьковской области и восточных регионов Украины. Среди пассажиров – взрослые и дети со сложными минно-взрывными ранениями, с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно.

Сначала пациентов эвакуационным поездом доставили во Львовскую область, чтобы стабилизировать их состояние, а затем транспортировали на специализированное лечение по маршруту Львов – Жешув – Кельн. Для этого был задействован "летучий госпиталь" – специальный медицинский самолет Вооруженных сил Германии.

На борту "летучего госпиталя" есть 38 коек для пациентов. Кроме того, борт оборудован шестью модулями интенсивной терапии, которые включают в себя системы искусственной вентиляции легких, контроль функций кровообращения, а также портативным ультразвуковым аппаратом. Во время полета за пациентами ухаживают 25 врачей и медицинских сестер.

Напомним, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, и переселиться в другие города, имеют право оформить больничный у врача. Получить больничное письмо можно, обратившись к любому врачу первичной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Германия Вторжение России в Украину
NEWS
Россия не собирается прекращать войну, - Зеленский
Россия не собирается прекращать войну, - Зеленский
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем