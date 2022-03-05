Немецкий город Лейпциг предлагает помощь украинским беженцам от войны: инициатива местных властей

Помощь людям, которые выезжают, а также людям в Украине организуется и координируется совместно городом Лейпциг и гражданским обществом.

Подробнее можно узнать на сайте leipzig.de.

Подробная информация от городских властей о первых шагах в Лейпциге.

Можно обратиться за помощью к городской администрации города Лейпцига.

Также в городе функционируют пункты предоставления гуманитарной помощи для украинцев и биржа жилья в Лейпциге для украинцев.

Дополнительно украинцам предлагает помощь Ассоциация социальной защиты работников.

Украинцы, следующие через Польшу, могут ехать поездами Deutsche Bahn в Германию бесплатно.

Сейчас город Лейпциг ведет переговоры по организации перевозок автобусами из пунктов приема в Польше и Словакии.

Лейпциг в Германи - город-побратим Киева. В 2021 города отпраздновали 60-ю годовщину подписания Соглашения о побратимстве.