Немецкий город Лейпциг предлагает помощь украинским беженцам от войны: инициатива местных властей

Немецкий город Лейпциг предлагает помощь украинцам, которые вынуждены покинуть дома из-за войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный канал КГГА.
Помощь людям, которые выезжают, а также людям в Украине организуется и координируется совместно городом Лейпциг и гражданским обществом.
Подробнее можно узнать на сайте leipzig.de.
Подробная информация от городских властей о первых шагах в Лейпциге.
Можно обратиться за помощью к городской администрации города Лейпцига.
Также в городе функционируют пункты предоставления гуманитарной помощи для украинцев и биржа жилья в Лейпциге для украинцев.
Дополнительно украинцам предлагает помощь Ассоциация социальной защиты работников.
Украинцы, следующие через Польшу, могут ехать поездами Deutsche Bahn в Германию бесплатно.
Сейчас город Лейпциг ведет переговоры по организации перевозок автобусами из пунктов приема в Польше и Словакии.
Лейпциг в Германи - город-побратим Киева. В 2021 города отпраздновали 60-ю годовщину подписания Соглашения о побратимстве.
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