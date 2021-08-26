Создана батарея рекордной емкости для электромобилей

Институт Гельмгольца в Ульме (Германия) разработал инновационную литий-металлическую батарею для электромобилей. Удельная плотность хранения энергии у новой батареи вдвое выше, чем у привычных литий-ионных аккумуляторов.

Исследователи из Института Гельмгольца в Ульме (HIU), основанного Технологическим институтом Карлсруэ (KIT) в сотрудничестве с Университетом Ульма, разработали новую литий-металлическую батарею с чрезвычайно высокой плотностью энергии – до 560 Вт•ч/кг.

Для сравнения: хорошо известные нам литий-ионные аккумуляторы обладают ёмкостью в 285, твердотельные — в 400–500 ватт-часов на килограмм.

Команда инженеров использовала многообещающую комбинацию катода и электролита: богатый никелем катод позволяет хранить большое количество энергии на единицу массы, в то время как ионно-жидкий электролит гарантирует, что емкость в значительной степени сохраняется в течение многих циклов зарядки.

Литий-металлические батареи более привлекательны, как решение для хранения энергии с большей емкостью, чем современные литий-ионные батареи, однако их стабильность представляет собой проблему, поскольку материалы электродов вступают в реакцию с обычными электролитными системами.

Слоистый катод с низким содержанием кобальта и вісоким содержанием никеля обеспечивает высокую плотность энергии. Однако для коммерчески доступного органического электролита такая низкая стабильность неприемлема. Поэтому исследователи вместо этого использовали нелетучий негорючий ионный жидкий электролит с двумя анионами.

С помощью ионно-жидкого электролита можно в значительной степени избежать структурных изменений в обогащенном никелем катоде; 88% емкости аккумулятора сохраняется за 1000 циклов зарядки.

Литий-металлический аккумулятор с новыми компонентами изначально имеет емкость в 214 мАч•ч. КПД новой батареи составляет в среднем 99,94%. Но до серийного производства новой разработки еще очень далеко. Батарее предстоит пройти большой цикл ресурсных испытаний в различных условиях эксплуатации.