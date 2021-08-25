Tesla Model X с автографом Илона Маска продадут за несколько тысяч долларов

Копийную игрушку кроссовера Tesla Model X с автографом Илона Маска, а также ее цифровую копию продадут с уникального аукциона.

Любой желающий может принять участие в совеместном аукционе торгового дома Autographia и создателей токена HOD. В один лот входит физически реальная игрушка Tesla Model X с автографом создателя цифрового гиганта, а также три NFT-сертификата – на цифровую копию машины, а также на видео с доказательством факта подписи и на 500 коллекционных NFT в честь открытия маркетплейса HODL Diamond.

За несколько дней до окончания интернет-торгов за машинку с автографом предлагают 0,4 эфира, валюты, которая является базовым платежным средством блокчейн-сети Ethereum. Это немного меньше, чем 1400 долларов. Подлинность подписи Илона Маска и эксклюзивность NFT-сертификатов подтверждает заверение одной из главных международных систем проверки подлинности лотов — Beckett.

Такими необычными и ультрасовременными методами Илон Маск старается с каждым днем привлекать к своему автомобильному бренду все больше и больше молодежной продвинутой аудитории, постоянно поддерживая компании Tesla репутацию самого технологически перспективного и склонного к инновациям бренда.