Tesla Model X с автографом Илона Маска продадут за несколько тысяч долларов
Копийную игрушку кроссовера Tesla Model X с автографом Илона Маска, а также ее цифровую копию продадут с уникального аукциона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт маркетплейса HODL Diamond.
Любой желающий может принять участие в совеместном аукционе торгового дома Autographia и создателей токена HOD. В один лот входит физически реальная игрушка Tesla Model X с автографом создателя цифрового гиганта, а также три NFT-сертификата – на цифровую копию машины, а также на видео с доказательством факта подписи и на 500 коллекционных NFT в честь открытия маркетплейса HODL Diamond.
За несколько дней до окончания интернет-торгов за машинку с автографом предлагают 0,4 эфира, валюты, которая является базовым платежным средством блокчейн-сети Ethereum. Это немного меньше, чем 1400 долларов. Подлинность подписи Илона Маска и эксклюзивность NFT-сертификатов подтверждает заверение одной из главных международных систем проверки подлинности лотов — Beckett.
Такими необычными и ультрасовременными методами Илон Маск старается с каждым днем привлекать к своему автомобильному бренду все больше и больше молодежной продвинутой аудитории, постоянно поддерживая компании Tesla репутацию самого технологически перспективного и склонного к инновациям бренда.
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