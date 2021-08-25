ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Tesla Model X с автографом Илона Маска продадут за несколько тысяч долларов

Новина українською →
Среда 25 августа 2021 13:47
Tesla Model X с автографом Илона Маска продадут за несколько тысяч долларов Фото: Tesla Model X (thehodltesla.com)
Автор: Константин Широкун

Копийную игрушку кроссовера Tesla Model X с автографом Илона Маска, а также ее цифровую копию продадут с уникального аукциона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт маркетплейса HODL Diamond.

Любой желающий может принять участие в совеместном аукционе торгового дома Autographia и создателей токена HOD. В один лот входит физически реальная игрушка Tesla Model X с автографом создателя цифрового гиганта, а также три NFT-сертификата – на цифровую копию машины, а также на видео с доказательством факта подписи и на 500 коллекционных NFT в честь открытия маркетплейса HODL Diamond.

За несколько дней до окончания интернет-торгов за машинку с автографом предлагают 0,4 эфира, валюты, которая является базовым платежным средством блокчейн-сети Ethereum. Это немного меньше, чем 1400 долларов. Подлинность подписи Илона Маска и эксклюзивность NFT-сертификатов подтверждает заверение одной из главных международных систем проверки подлинности лотов — Beckett.

Такими необычными и ультрасовременными методами Илон Маск старается с каждым днем привлекать к своему автомобильному бренду все больше и больше молодежной продвинутой аудитории, постоянно поддерживая компании Tesla репутацию самого технологически перспективного и склонного к инновациям бренда.

Ранее мы сообщали, что Mercedes-Benz представил кросс-универсал C-Class All-Terrain. Публичный дебют новинки состоится в сентябре на автосалоне в Мюнхене.

Напомним, Hyundai запустил продажи футуристического минивэна Staria в Германии. Первоначально машина будет доступна европейским покупателям только во флагманском исполнении Signature за 56 150 евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Tesla Автомобильный рынок
NEWS
Украина завоевала первое "золото" на Паралимпиаде в Токио
Украина завоевала первое "золото" на Паралимпиаде в Токио
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий