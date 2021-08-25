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Электрокроссовер премиального суббренда Hyundai получил самый необычный селектор трансмиссии в истории

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Среда 25 августа 2021 13:02
Электрокроссовер премиального суббренда Hyundai получил самый необычный селектор трансмиссии в истории Фото: Genesis GV60 (genesisnewsusa.com)
Автор: Вадим Добровольский

Электрический кроссовер Genesis GV60 пполучил селектор трансмиссии в виде вращающейся стеклянной полусферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

Несколько дней назад Genesis, коорый является премиальным суббрендом Hyundai, официально анонсировал свой первый электрический кроссовер GV60. Модель построена на одной платформе с Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 и является их более роскошной версией.

Помимо яркого внешнего дизайна, одной из самых интригующих особенностей новинки является его селектрор трансмиссии, которому в Genesis дали название Crystal Sphere - "Кристальная сфера".

Электрокроссовер премиального суббренда Hyundai получил самый необычный селектор трансмиссии в историиПо умолчанию селектор Crystal Sphere выглядит как стеклянный шар со сложным окружающим освещением. Как только происходит запуск двигателя, полусфера вращается, открывая диск, который можно повернуть вправо, чтобы включить режим Drive, и влево, чтобы включить задний ход. Также здесь размещены кнопка режима Parking и переключатель выбора режимов движения.

Электрокроссовер премиального суббренда Hyundai получил самый необычный селектор трансмиссии в историиКонструкция непохожа ни на что из того, что раннее использовалось в автомобильной отрасли - и это интригующее отличие GV60 от всех его конкурентов.

Сам электрический кроссовер делит архитектуру E-GMP (Electric-Global Modular Platform) с Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. А значит, должен предлагаться с такими же силовыми установками и тяговыми батареями, хотя в Genesis еще официально не обнародовли технические характеристики новинки.

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