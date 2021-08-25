Электрокроссовер премиального суббренда Hyundai получил самый необычный селектор трансмиссии в истории

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании .

Несколько дней назад Genesis, коорый является премиальным суббрендом Hyundai, официально анонсировал свой первый электрический кроссовер GV60. Модель построена на одной платформе с Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 и является их более роскошной версией.

Помимо яркого внешнего дизайна, одной из самых интригующих особенностей новинки является его селектрор трансмиссии, которому в Genesis дали название Crystal Sphere - "Кристальная сфера".

По умолчанию селектор Crystal Sphere выглядит как стеклянный шар со сложным окружающим освещением. Как только происходит запуск двигателя, полусфера вращается, открывая диск, который можно повернуть вправо, чтобы включить режим Drive, и влево, чтобы включить задний ход. Также здесь размещены кнопка режима Parking и переключатель выбора режимов движения.

Конструкция непохожа ни на что из того, что раннее использовалось в автомобильной отрасли - и это интригующее отличие GV60 от всех его конкурентов.

Сам электрический кроссовер делит архитектуру E-GMP (Electric-Global Modular Platform) с Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. А значит, должен предлагаться с такими же силовыми установками и тяговыми батареями, хотя в Genesis еще официально не обнародовли технические характеристики новинки.