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Немецкие СМИ назвали утренний удар по Киеву самой мощной атакой за последние недели

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Киев, Воскресенье 05 июня 2022 12:30
Немецкие СМИ назвали утренний удар по Киеву самой мощной атакой за последние недели Фото: сегодняшний удар по Киеву был самым масштабным за последние недели (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Немецкие СМИ прокомментировали утренний ракетный удар по Киеву со стороны оккупантов. Они отмечают, что это была самая масштабная атака украинской столицы за последние недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Удар нанесли по военной и гражданской инфраструктуре... Это была самая мощная атака на столичный регион за последние несколько недель", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что утром в Киеве прогремели несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах.

Позже стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар, в результате чего по меньшей мере один человек пострадал.

Военные отметили, что Россия выпустила ракеты из акватории Каспийского моря. Одну из них удалось сбить.

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