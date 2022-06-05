Немецкие СМИ назвали утренний удар по Киеву самой мощной атакой за последние недели

Немецкие СМИ прокомментировали утренний ракетный удар по Киеву со стороны оккупантов. Они отмечают, что это была самая масштабная атака украинской столицы за последние недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

"Удар нанесли по военной и гражданской инфраструктуре... Это была самая мощная атака на столичный регион за последние несколько недель", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что утром в Киеве прогремели несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах.

Позже стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар, в результате чего по меньшей мере один человек пострадал.

Военные отметили, что Россия выпустила ракеты из акватории Каспийского моря. Одну из них удалось сбить.

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