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Немецкие политики планируют посетить Крым


Визит ожидается в середине апреля

В середине апреля в аннексированный Крым приедут немецкие депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" и представители немецкого бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии"

Сообщается, що политики примут участие в "Ялтинском экономическом форуме", а по окончании форума останутся в Крыму на два дня.

"После форума еще несколько гостей из Германии должны приехать. Такая у нас будет группа, которая в том числе примет участие в обустройстве лапидария возле католического храма в селе Кольчугино. Просто все вместе - и мы, и гости -  возьмем в руки лопаты и обустроим лапидарий", - сообщил "глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям" Юрий Гемпель.

Напомним министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 18 марта 2019 года президента Российской Федерации Владимира Путина в временно оккупированный РФ Крым. 

Ранее сообщалось, что группа французских политиков во главе с экс-депутатом парламента Франции Тьерри Мариани собирались приехать в оккупированный Крым, чтобы принять участие в мероприятиях к пятилетию аннексии полуострова. 

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