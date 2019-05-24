Немецкие депутаты посетили в апреле Крым по диппаспортам

Фото: Бундестаг (facebook.com/cducsubundestagsfraktion)

Предписания для чиновников в Германии запрещают пользоваться диппаспортами в частных поездках

Три депутата Бундестага (Германия) от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" воспользовались дипломатическими паспортами, чтобы посетить экономический форум в аннексированном Россией Крыму в апреле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Издание отмечает, что таким образом парламентарии могли нарушить предписания для чиновников, запрещающие пользоваться диппаспортами в частных поездках.

Один из депутатов, посетивших Крым, Удо Хеммельгарн, подтвердил газете, что въехал без российской визы, использовав свой дипломатический паспорт.

Как сообщает издание, еще два депутата поступили аналогично.

Отметим, немецкие депутаты Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" прибыли в середине апреля в аннексированный Крым для участие в "Ялтинском экономическом форуме", они также планировали остаться по окончании форума в Крыму на два дня.

Тогда германский МИД направил парламентариям текст переданной Украиной ноты протеста вместе с сопроводительным письмом, в котором настоятельно предостерег от поездок на аннексированный Россией полуостров по соображениям безопасности.

Напомним, в феврале прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство по факту визита немецких депутатов в аннексированный Крым.

В свою очередь, критике визит немецких депутатов в аннексированный Российской Федерацией Крым подвергло и правительство Германии.