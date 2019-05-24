ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Немецкие депутаты посетили в апреле Крым по диппаспортам

Новости » Политика    24.05.2019 - 05:27
Немецкие депутаты посетили в апреле Крым по диппаспортам
Фото: Бундестаг (facebook.com/cducsubundestagsfraktion)

Предписания для чиновников в Германии запрещают пользоваться диппаспортами в частных поездках

Три депутата Бундестага (Германия) от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" воспользовались дипломатическими паспортами, чтобы посетить экономический форум в аннексированном Россией Крыму в апреле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Издание отмечает, что таким образом парламентарии могли нарушить предписания для чиновников, запрещающие пользоваться диппаспортами в частных поездках.

Один из депутатов, посетивших Крым, Удо Хеммельгарн, подтвердил газете, что въехал без российской визы, использовав свой дипломатический паспорт.

Как сообщает издание, еще два депутата поступили аналогично.

Отметим, немецкие депутаты Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" прибыли в середине апреля в аннексированный Крым для участие в "Ялтинском экономическом форуме", они также планировали остаться по окончании форума в Крыму на два дня.

Тогда германский МИД направил парламентариям текст переданной Украиной ноты протеста вместе с сопроводительным письмом, в котором настоятельно предостерег от поездок на аннексированный Россией полуостров по соображениям безопасности.

Напомним, в феврале прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство по факту визита немецких депутатов в аннексированный Крым.

В свою очередь, критике визит немецких депутатов в аннексированный Российской Федерацией Крым подвергло и правительство Германии.

Украина посчитала убытки российских портов от санкций вследствие оккупации Крыма Украина в Бундестаге поддержала инициативу об активизации мирного процесса на Донбассе
Новости Украины КрымБундестагдепутаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь