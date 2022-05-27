"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада

Для контрнаступления украинской армии, кроме дальнобойной артиллерии и современных РСЗО, нужно много бронетехники. О том, какие танки и БТРы уже смогли получить ВСУ, а что еще ожидается – подробнее в материале РБК-Украина.

На фоне наступления российских войск на Донбассе разговоры о поставках Украине западных вооружений стали еще более актуальными. "Нужна помощь партнеров, прежде всего, оружием для Украины. Полная помощь, без исключений, без ограничений, достаточная, чтобы победить", – заявил президент Владимир Зеленский.

Когда речь идет о необходимых Украине сейчас вооружениях, обычно имеется в виду дальнобойная артиллерия и реактивные системы залпового огня, вроде американской MLRS. Но танки, БТРы и БМП, прочая бронетехника тоже очень нужны. Они играют важную роль и в продолжающейся оборонительной операции, а во время анонсированного контрнаступления украинских сил без них просто не обойтись.

За время боевых действий Украина, естественно, потеряла часть своей бронетанковой техники, точные цифры по понятным причинам не оглашаются. Конечно, эти потери во многом удалось компенсировать захваченной у оккупантов в первые недели войны техникой. Но после того, как российская армия изменила свою тактику, отказавшись от попыток прорыва отдельными неприкрытыми колоннами вглубь украинской территории, поток таких трофеев стал иссякать.

Как и в случае с артиллерией, организация поставок в Украину танков и бронетехники с Запада продвигалась очень медленно. В сухом остатке, на данный момент Украина не получила ни одного собственно западного танка, все поставки – это модернизированные, но еще советские танки Т-72М1, которые остались в распоряжении ряда восточноевропейских стран.

Т-72 (Фото: GettyImages)

Украинские солдаты могут начинать их использование без продолжительной подготовки, поскольку Т-72 активно используется в нашей армии. С другой стороны, эти танки по своим характеристикам уступают передовым западным аналогам.

Первой маленькую партию танков отправила в Украину Чехия, вскоре 240 танков передала и Польша. Но сразу выпускать их на поле боя было нельзя – требовалась дополнительная модернизация уже в Украине, в частности, установка динамической защиты. В апреле появлялись сообщения о том, что партию танков М-84 (югославская версия Т-72М1) передаст Украине Словения, но подтверждений этого пока не поступало.

В немецких медиа со ссылкой на источники появилась информация, что промедление с поставкой Украине танков западного производства неслучайно. Якобы страны НАТО достигли неформальной договоренности о том, что поставки таких танков (как и боевых самолетов) могут привести к излишней эскалации, когда Россия расценит это как прямое вступление Запада в войну и предпримет ответные меры.

Речь идет о немецких танках Leopard-1A5. Информация о поставке в Украину нескольких десятков единиц появилась еще в начале апреля. Но до Украины эти танки так и не добрались – очевидно, согласие от немецкого правительства так и не было получено. На днях канцлер Олаф Шольц, перечисляя возможные поставки Украины вооружений, о "леопардах" снова не упомянул.

Среди экспертов и военных сразу начались дискуссии о том, насколько этот танк в принципе нужен украинской армии, поскольку он считается устаревшим – основным танком ФРГ он был еще до 1980-х годов и имеет пушку 105-мм калибра, чего явно недостаточно для наступательных действий в современной войне.

Впрочем, в случае Украины речь шла о модернизированных версиях Leopard-1A5, которые наверняка нашли бы свое место в украинской обороне. Но, как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба, "мы мечтаем о "леопардах", но до этого нам еще далеко".

Leopard-1A5 (Фото: wikipedia)

Точно так же уже несколько недель тянется история с поставками Украине немецких БМП Marder. Немецкое правительство под разными поводами более месяца блокирует одобрение соответствующего запроса от концерна Rheinmetall. Marder также не является новой разработкой, но нынешняя модификация, Marder 1A3, до сих пор находится на вооружении немецкой армии.

С поставками западных бронетранспортеров в целом дела обстоят намного лучше, чем с поставками танков, количество полученных Украиной единиц техники уже идет на сотни.

Бронетранспортер M113

Этот американский гусеничный БТР был разработан еще в конце 1950-х годов и несколько раз существенно модифицировался. На протяжении десятилетий был основным бронетранспортером армии США, активно применялся во Вьетнамской войне, сейчас стоит на вооружении в десятках стран мира.

Помимо двух членов экипажа, может перевозить 11-15 человек десанта, в последней модификации развивает скорость до 64 км/час с запасом хода по шоссе до 480 км. На вооружении стоит 12,7-мм пулемет. БТР отличает достаточно высокой проходимостью, что, в частности, важно для его применения в боях на Донбассе.

Самая большая партия – 200 М113 – пришла в Украину из США. Еще 50 этих БТР дали датчане, 20 единиц обещает скоро поставить Литва.

БМП M113 (Фото: GettyImages)

Бронетранспортер FV103 Spartan

Британский гусеничный БТР, оснащенный 7,62-мм пулеметом. Может перевозить семь человек, в том числе – трех членов экипажа. Имеет запас хода более 500 километров, развивает максимальную скорость почти до 100 км/час. С конца 1970-х был на вооружении британской армии, сейчас меняется на более современные БТР.

Великобритания передала Украине около 35 таких БТР, вместе с несколькими бронированными машинами скорой помощи Samaritan, командными бронемашинами Sultan, эвакуационными бронемашинами Samson.

FV103 Spartan (Фото: wikipedia)

Бронетранспортер Piranha III

Колесный бронетранспортер швейцарской разработки, с экипажем в три человека и возможностью перевозить до 11 бойцов десанта. Оснащен БТР 12,7-мм пулеметом, может развивать скорость до 100 км/час.

Украина получила 25 таких машин из Дании, выполненных в версии 8Х8, с пулестойкими колесами. Может использоваться для транспортировки солдат к месту боя и для эвакуации раненных, имеет усиленную противоминную защиту.

MOWAG Piranha IIIC (Фото: GettyImages)

На базе Piranha III выпущены множество лицензионных моделей колесной техники, в том числе и основная колесная бронемашина армии США – Stryker.

Помимо БТРов, украинская армия получила и большое количество разнообразной легкой бронированной техники для разных задач.

Bushmaster

Это австралийский бронеавтомобиль классифицируется как MRAP – то есть военная машина, защищенная от мин и засад. Броня защищает от стрелкового оружия и мин мощностью до 6 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Bushmaster (Фото: GettyImages)

Обычно используется для перемещения солдат по территории, где могут действовать диверсионные группы противника или террористы. Может развивать скорость более ста километров, перевозя десяток солдат. Вооружение съемное, можно установить один автоматический гранатомет и несколько пулеметов разного калибра.

20 таких бронемашин уже передала Украине Австралия, анонсирована поставка новой небольшой партии.

HMMWV Humvee

Сверхпопулярный американский военный многоцелевой автомобиль, хорошо известный по войнам в Ираке и Афганистане. Еще до февральского вторжения в украинской армии было более 300 таких машин различных модификаций, с началом полномасштабной войны США передали нам 100 Humvee модификации M1114.

Эта версия имеет усиленную бронезащиту, предохраняющую от пуль, мин и прочих взрывных устройств (хотя недостаточная защита от осколков стала причиной постепенного отказа армии США от использования M1114).

M1114 HMMWV Humvee (Фото: GettyImages)

Машина может перевозить пятерых военнослужащих в полном обмундировании с запасом еды и воды на несколько дней, на вооружении – пулемет или автоматический гранатомет на вращающейся турели. На шоссейной дороге M1114 может развивать скорость до 125 км/час.

Mastiff, Wolfhound и Husky

Великобритания передала Украине также 80 бронированных машин Mastiff, Wolfhound и Husky, предназначенных для разных целей.

Mastiff – бронированный патрульный автомобиль, может перевозить до восьми военных плюс два члена экипажа. Оснащение – два пулемета или пулемет и автоматический гранатомет. Может развивать скорость до 90 км/час.

Wolfhound – грузовик для сопровождения патрулей и перевозки боеприпасов, на вооружении – пулемет 7,62 мм.

Husky – бронемашина для поиска взрывоопасных предметов и разминирования. Экипаж – 1 или два человека. Состоит из трех отдельных модулей, спроектирована таким образом, чтобы в случае подрыва находящийся в кабине экипаж оставался максимально защищенным.

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Конечно, переданных Украине западных танков, БТРов и прочей бронетехники пока недостаточно для того, чтобы обеспечить уверенное контрнаступление на захваченные оккупантами территории. Хотя таким образом, конечно, будет легче как минимум компенсировать текущие потери техники в оборонных боях.

Как и в случае с современными РСЗО, Украине пока остается ждать политического решения от Запада о предоставлении уже не советских, а современных танков НАТОвского образца. Эти надежды вполне реальны – ведь в случае с артиллерийскими системами такой переход уже начался.

РБК-Украина продолжает цикл материалов о поставках Украине западного вооружения. Ранее мы писали о боевых дронах, артиллерии натовского образца и системах MLRS.