Німецька поліція затримала екс-главу уряду Каталонії Пучдемона

Екс-глава уряду Каталонії був затриманий по дорозі до Брюсселя

Головного прихильника незалежності Каталонії затримали при перетині кордону Німеччини і Данії. Про це повідомляє видання El Pais.

Зокрема, за інформацією видання, колишній глава Каталонії Карлес Пучдемон був затриманий німецькою поліцією в Шлезвіг-Гольштейн при перетині датської кордону.

"Пучдемон був затриманий у власній машині за європейським ордером, виданим Іспанією", - повідомив адвокат Пучдемона Жауме Алонсо Куевільяса.

На даний момент німецькі поліцейські проводять необхідні перевірки.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка склала 42% громадян, що мають право голосу.

За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував. Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії. Іспанія виступила проти незалежності Каталонії, і в той же день іспанська сенат схвалив план уряду щодо введення прямого управління в регіоні. Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх в бунті, заколоті і розтраті.

Також, як повідомлялося раніше, влада Фінляндії отримали офіційне повідомлення про те, що колишній голова Женералітата (уряду) Каталонії Карлес Пучдемон знаходиться під арештом.

При цьому, сам Пучдемон підтвердив, що він прибув до Бельгії. Ордер був опублікований в п'ятницю, через день після прибуття пана Пучдемтона до Фінляндії. Він повинен був виїхати в суботу.

