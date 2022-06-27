UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Немецкая артиллерия уже на фронте. Появились первые фото и видео

Фото: немецкая артиллерия уже на фронте (t me landforcesofukraine-3)
Автор: Елизавета Драбкина

Немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 уже находятся на позициях украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев в Telegram.

"PzH 2000 является одной из самых совершенных САУ в мире. Имеет автоматическую систему заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, плюс современная точная система навигации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 155-мм самоходные гаубицы нуждаются в экипаже только 5 человек и способны сделать 20 выстрелов за 2 минуты. Расстояние выстрела составляет от 30 до 67 км.

Напомним, Германия обнародовала полный список вооружения, которое она предоставит Украине в рамках военной помощи.

Кроме того, Украина закупила у Германии 2900 противотанковых гранатометов Matador.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощьВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины