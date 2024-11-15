Немає жодних причин не відправити в Україну війська країн Європи, - американський аналітик

Під час П'ятого Київського єврейського форуму (Kyiv Jewish Forum) він сказав, що не бачить жодних причин, чому б це не могло статись.

"Я підозрюю, що однією з перших речей, які вони почують від адміністрації Дональда Трампа, буде питання про те, що саме їх зупиняє. Якщо вони насправді так підтримують Україну, то що їх стримує?", - сказав Кофман і додав, що у будь-якому разі Росія не застосує ядерну зброю.

Говорячи про мирний план Володимира Зеленського, головним пунктом якого є офіційне запрошення України до НАТО, Кофман зазначив, що це було б найкращим варіантом для України.

"Я бачу запрошення до НАТО як щось на зразок боргової розписки про те, що як тільки буде досягнуто певного припинення вогню або перемир'я, буде окреслений кордон, щось, з чим можна працювати з політико-правової точки зору, тоді Україна може стати на шлях до членства в НАТО. Але, коли ви говорите про гарантії безпеки, ви повинні бути в змозі відповісти на три великі питання: на яку частину України поширюються гарантії безпеки, коли ці зобов'язання стають реальними і хто їх забезпечить?", - сказав експерт.

На його думку, у США навряд чи існує бажання розширювати свою військову присутність в Європі за будь-якої адміністрації, тому Сполучені Штати, швидше за все, звертатимуться до європейців з проханням відігравати більшу роль у забезпеченні цих гарантій безпеки.

"Єдиною альтернативою, яку я можу придумати, є двостороння гарантія безпеки з боку Сполучених Штатів поза межами НАТО. Гарантія безпеки з боку НАТО має сенс лише тоді, коли США мають намір захищати Україну від Росії. Тож коли ми говоримо про гарантії безпеки, чи то в рамках НАТО, чи то поза ними, ключовою складовою є саме Сполучені Штати. Така реальність", - впевнений Кофман.

Цьогорічний Kyiv Jewish Forum, організаторами якого є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post, був присвячений питанням протистояння, яке утворюють Росія, Іран та Північна Корея.

Нагадаємо, форум відкрився зі вступного слова президента Єврейської конфедерації України, віцепрезидента Всесвітнього Єврейського Конгресу Бориса Ложкіна. Він, зокрема, нагадав, що під час попереднього терміну Дональда Трампа Україна почала активніше отримувати військову підтримку, яка згодом допомогла протистояти російській агресії.