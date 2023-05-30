Немає загрози переслідування. Суд Болгарії відмовився надавати притулок критику Путіна

Вищий адміністративний суд Болгарії остаточно відмовив у наданні притулку критику російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про Олександра Стоцького, який покинув РФ після 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду Болгарії.
Колишній соратник російського опозиціонера Олексія Навального прибув до столиці Болгарії 25 лютого 2022 року. Він насамперед попрямував до російського посольства в Софії з табличкою "Зупиніть війну".
Також повідомляється, що він брав участь в акціях протесту проти війни РФ проти України і попросив притулку в Болгарії. Він боявся, що в Росії його мобілізують і відправлять на фронт.
Однак три суди в Болгарії відмовили йому в наданні притулку. Там визнали його побоювання незначними та додали, що ймовірність його відправки на війну проти України не є великою, хоч він і отримував уже повістку.
"Немає підстав вважати, що офіційна влада в Російській Федерації проводить огульно масові репресії проти громадян, які виражають у той чи інший спосіб невдоволення політикою президента", - зазначили у рішенні суду.
Також у суді додали, що не було встановлено серйозних і підтверджених підстав вважати, що виключно на підставі перебування Стоцького на території РФ йому загрожує реальна небезпека переслідування.
Після початку вторгнення в Україну низка громадян РФ намагалися вийти на протест, проте їх придушили силовики, а пізніше законодавці посилили можливості проведення подібних акцій протесту.
Тисячі росіян були заарештовані, сотні з них відправили за ґрати. Російські ЗМІ повідомляли, що сотні тисяч росіян покинули країну після початку війни, а потім і після оголошення Путіним так званої "часткової мобілізації".
Нагадаємо, що Фінське управління статистики заявило про рекордну кількість росіян, які емігрували до Фінляндії у 2022 році. Показник став найвищим за останні 30 років.
Також повідомлялось, що понад 1000 росіян втекли від мобілізації до Фінляндії та попросили про притулок. Проте країна його не надала та звернулася за рекомендаціями до ЄС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.