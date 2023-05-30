Немає загрози переслідування. Суд Болгарії відмовився надавати притулок критику Путіна

Колишній соратник російського опозиціонера Олексія Навального прибув до столиці Болгарії 25 лютого 2022 року. Він насамперед попрямував до російського посольства в Софії з табличкою "Зупиніть війну".

Також повідомляється, що він брав участь в акціях протесту проти війни РФ проти України і попросив притулку в Болгарії. Він боявся, що в Росії його мобілізують і відправлять на фронт.

Однак три суди в Болгарії відмовили йому в наданні притулку. Там визнали його побоювання незначними та додали, що ймовірність його відправки на війну проти України не є великою, хоч він і отримував уже повістку.

"Немає підстав вважати, що офіційна влада в Російській Федерації проводить огульно масові репресії проти громадян, які виражають у той чи інший спосіб невдоволення політикою президента", - зазначили у рішенні суду.

Також у суді додали, що не було встановлено серйозних і підтверджених підстав вважати, що виключно на підставі перебування Стоцького на території РФ йому загрожує реальна небезпека переслідування.

Від'їзд росіян із країни через можливі репресії

Після початку вторгнення в Україну низка громадян РФ намагалися вийти на протест, проте їх придушили силовики, а пізніше законодавці посилили можливості проведення подібних акцій протесту.

Тисячі росіян були заарештовані, сотні з них відправили за ґрати. Російські ЗМІ повідомляли, що сотні тисяч росіян покинули країну після початку війни, а потім і після оголошення Путіним так званої "часткової мобілізації".