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Немає "української кризи". Не шукайте м’яких синонімів до воєнних злочинів, - Подоляк

Новость на русском →
Понеділок 27 березня 2023 22:18
Немає "української кризи". Не шукайте м’яких синонімів до воєнних злочинів, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Getty Image)
Автор: Тетяна Степанова

У Китаї повномасштабне вторгнення РФ назвали "українською кризою". Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав "не шукати м'яких синонімів до воєнних злочинів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Михайла Подоляка.

"Варто ще раз зафіксувати акценти. Немає "української кризи". Є війна, яку розв’язала РФ у 2014. Крим та частина східних регіонів не приєдналися до Росії, а були окуповані. Українців не евакуюють, а вбивають чи депортують до РФ. Не треба шукати м'яких синонімів до воєнних злочинів", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що за нинішніх обставин "усі сторони мають зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні української кризи" та "спільно сприяти розрядці ситуації".

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