Видання зазначає, що для провідних польських політиків характерні заяви про те, що Росія має "сильно програти" у війні проти України.

"У цій війні, спровокованій Росією, результат може бути лише один: або Україна виграє, або програє вся Європа", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час зустрічі "Люблінського трикутника" у Києві.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну в небажанні мирних переговорів щодо припинення війни.

Після чого у Кремлі висловилися про мирний план України, представлений на саміті в ООН.

Крім того, посол України в Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна не бажає обговорювати поступки у війні, розпочатій Росією, а будь-які пропозиції про протилежне зустрінуться негайною негативною реакцією.

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