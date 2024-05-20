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Немає підстав для страху. Каллас підтримала відправку військових Заходу в Україну

Фото: Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Країни-члени НАТО не повинні боятись відправити своїх військових в Україну. Це не втягне Альянс у війну з Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас в коментарі Financial Times.

Як відзначила Каллас, "є країни, які вже тренують солдатів на місцях". Тренування проходять на їх страх та ризик. Водночас атака російських терористів на навчальний персонал не призвела б до автоматичного пускання в дію статті 5 НАТО. 

"Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Давайте ... розбомбимо Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають під собою підстав", - відзначила прем'єр. 

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки (США) Сі Кей Браун також відзначив, що західні лідери врешті-решт прийдуть до рішення про відправку солдатів в Україну. 

За словами Каллас, для прийняття відповідного кроку з боку Естонії необхідне схвалення парламенту, втім "ми не повинні зараз нічого виключати". 

"Російська пропаганда говорить про війну з НАТО, тому їм не потрібне виправдання. Що б ми не робили зі свого боку... Якщо вони захочуть напасти, вони нападуть", - додала прем'єр. 

Відправка військ НАТО в Україну 

Вперше про відправку військовослужбовців до України заговорив французький лідер Еммануель Макрон. Його слова викликали різку реакцію з боку партнерів, втім, були й ті, хто погодився підтримати відповідну ініціативу. 

Також нещодавно голова польського уряду Дональд Туск заявив, що на території України вже присутній певний контингент представників НАТО. Мова йде про інструкторів, а також спостерігачів. 

Як пише The New York Times, союзники Альянсу поступово наближаються до відповідного рішення щодо відправки.  

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