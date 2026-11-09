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Немає опалення у квартирі: куди скаржитися в Києві та чи перерахують платіжки

12:44 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
Немає опалення у квартирі: куди скаржитися в Києві та чи перерахують платіжки Що робити, якщо нема опалення у квартирі (колаж РБК-Україна)
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У Києві триває підключення житлових будинків до опалення, однак частина мешканців досі залишається без тепла.

РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА та Київтеплоенерго розповідає, куди звертатись, якщо після запуску тепла у квартирі так і не з'явилось опалення та чи зроблять перерахунок платіжки.

Куди скаржитися, якщо немає тепла

У більшості районів Києва централізоване опалення постачає КП "Київтеплоенерго". Якщо батареї залишаються холодними, мешканці можуть звернутися до міської диспетчерської служби за номером 1557.

У Дніпровському та Дарницькому районах послугу надає ТОВ "Євро-Реконструкція". Звернутися до компанії можна за телефонами:

  • 044-277-6-277;
  • 044-277-277-6;
  • 063-025-31-66;
  • 063-025-39-26;
  • 050-359-00-47;
  • 050-359-01-25;
  • 067-110-22-03;
  • 067-110-88-03.

Чи перерахують плату за опалення

Можливість перерахунку залежить від причини, через яку в будинку немає тепла.

Якщо опалення не було через аварійні пошкодження зовнішніх тепломереж, "Київтеплоенерго" автоматично враховує періоди відсутності послуги. За ці дні плату не нараховують.

Якщо ж проблема виникла через несправність внутрішньобудинкових систем, управитель будинку - керуюча компанія, ОСББ або ЖБК - має повідомити про це "Київтеплоенерго".

Якщо управитель не передав таку інформацію, мешканець може самостійно звернутися за перерахунком. Для цього потрібно отримати від управителя акт, у якому зазначені причина та період відсутності опалення.

Документи можна надіслати до Центру комунального сервісу або на електронну пошту "Київтеплоенерго": energozbut@kte.kmda.gov.ua. Після отримання підтверджень постачальник розгляне можливість перерахунку.

Скільки будинків уже отримали тепло

Опалювальний сезон у житловому фонді Києва розпочався 2 листопада. За словами виконувача обов'язків першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, для повного розгортання системи теплопостачання потрібно орієнтовно десять днів.

За даними міського голови Віталія Кличка, станом на ранок 9 листопада опалення вже отримали майже 80% будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії. Міська влада планує підключити більшість житлових будинків до 12 листопада.

Будинки з колективними договорами підключають за заявками їхніх управителів. Водночас у будівлях, де виникнуть аварії або знадобляться додаткові ремонтні роботи, подачу тепла можуть затримати.

Опалення також отримують заклади соціальної сфери. Зараз до теплопостачання підключили 247 медичних закладів, 481 дитячий садок і 387 шкіл. Загалом тепло вже є у понад 80% таких установ.

Читайте також про те, що КМДА пояснила, чи зупиниться каналізація у Києві через обстріли.

Раніше ми писали про те, що Київ отримає від Кабміну 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу.

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