Немає ніякої довіри. Зеленський заявив, що не зустрічатиметься з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "не може уявити ситуацію", за якої він зустрівся би з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Немає таких обставин, щоб спілкуватися з президентом РФ, бо він не тримає свого слова. У нас немає до нього жодної довіри", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що перед тим як починати застосовувати дипломатичні інструменти, треба домогтись того, щоб Росія покинула українську територію.