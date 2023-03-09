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Немає ніякої довіри. Зеленський заявив, що не зустрічатиметься з Путіним

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Четвер 09 березня 2023 05:46
Немає ніякої довіри. Зеленський заявив, що не зустрічатиметься з Путіним Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "не може уявити ситуацію", за якої він зустрівся би з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Немає таких обставин, щоб спілкуватися з президентом РФ, бо він не тримає свого слова. У нас немає до нього жодної довіри", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що перед тим як починати застосовувати дипломатичні інструменти, треба домогтись того, щоб Росія покинула українську територію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у лютому в Парижі під час тристоронньої зустрічі президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів із Росією.

Пізніше Зеленський заявив, що Україна та її громадяни мають бути сильними на полі бою, щоб бути "сильними у переговорах".

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