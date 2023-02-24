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Перед переговорами треба деокупувати території по максимуму, - Зеленський

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 20:43
Перед переговорами треба деокупувати території по максимуму, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна та її громадяни мають бути сильними на полі бою, захищаючи свої території від держави-окупанта Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Він заявив, що Україні необхідно бути сильною також і під час переговорів. Це допоможе досягти справедливого миру і деокупувати всі захоплені території.

"Ми повинні бути сильними, щоб бути сильними в переговорах, Україна має бути сильною на полі бою. Тоді ми зможемо дійти до справедливого миру. Це найголовніше... Давайте дійдемо до цього, давайте деокупуємо по максимуму, що ми можемо. Це для нас важливо, ми будемо більш сильними", - сказав Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у лютому в Парижі під час тристоронньої зустрічі президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів із Росією.

Також президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна проводить технічну підготовку до деокупації своїх територій. Це стосується як зброї, так і навчання солдатів.

Нагадаємо, раніше екскомандувач військ США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес заявляв, що Україна може повернути Крим вже до кінця літа 2023 року.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, без деокупації Криму мир між Росією та Україною неможливий.

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