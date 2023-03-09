Нет никакого доверия. Зеленский заявил, что не будет встречаться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не может представить ситуацию", при которой он встретился бы с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Нет таких обстоятельств, чтобы общаться с президентом РФ, потому что он не держит своего слова. У нас нет к нему никакого доверия", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что перед тем, как начинать применять дипломатические инструменты, нужно добиться того, чтобы Россия покинула украинскую территорию.