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Нет никакого доверия. Зеленский заявил, что не будет встречаться с Путиным

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Четверг 09 марта 2023 05:46
Нет никакого доверия. Зеленский заявил, что не будет встречаться с Путиным Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не может представить ситуацию", при которой он встретился бы с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Нет таких обстоятельств, чтобы общаться с президентом РФ, потому что он не держит своего слова. У нас нет к нему никакого доверия", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что перед тем, как начинать применять дипломатические инструменты, нужно добиться того, чтобы Россия покинула украинскую территорию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в феврале в Париже на трехсторонней встрече президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.

Позже Зеленский заявил, что Украина и ее граждане должны быть сильны на поле боя, чтобы быть "сильными в переговорах".

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