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"Немає нічого важливішого": Кемерон закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні

Фото: міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Конгрес США має схвалити пакет допомоги Україні, оскільки це найважливіше "питання глобальної безпеки".

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Виступаючи в Софії разом із прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, Кемерон сказав, що "немає нічого важливішого", ніж підтримка України перед російською агресією.

"Британія представила свій пакет підтримки на наступний рік, Європейський Союз представив свій пакет на наступний рік, і я закликаю членів Конгресу в Сполучених Штатах, які розглядатимуть це сьогодні, проголосувати за їхній пакет", - сказав Кемерон.

За його словами, це важливо задля американської безпеки. "Весь світ спостерігатиме за тим, що відбувається в Конгресі", - додав він.

Допомога Україні

Сенат США 13 лютого затвердив допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі 95 млрд доларів після кількох місяців затримки, але законопроект все ще стикається з тяжкою боротьбою у Палаті представників. Пакет включає військову допомогу Україні на суму 60 млрд доларів.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити пакет допомоги, наголосивши, що законопроект має вирішальне значення для національної безпеки США.

 

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