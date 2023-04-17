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Немає ні в розробці, ні в планах. Федоров відреагував на чергову заяву про повістки у "Дії"

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні не планують запускати послугу надсилання повісток через "Дію" у короткостроковій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Коли в інтернеті знову пишуть, що повістки будуть у "Дії", - написав Федоров, додавши своє фото.

Міністр запевнив, що "послуги немає ані в розробці, ані в планах" та порадив українцям зберігати спокій.

Нагадаємо, сьогодні член Комітету ВР з питань нацоборони Федір Веніславський зазначив, що в Україні в майбутньому можуть прийти до надсилання повісток через "Дію".

Зазначимо, що раніше Федоров наголошував, що запустити видачу повісток через месенджери технічно неможливо принаймні цього року.

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