ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Немає ні в розробці, ні в планах. Федоров відреагував на чергову заяву про повістки у "Дії"

Новость на русском →
Понеділок 17 квітня 2023 11:47
Немає ні в розробці, ні в планах. Федоров відреагував на чергову заяву про повістки у "Дії" Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні не планують запускати послугу надсилання повісток через "Дію" у короткостроковій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Коли в інтернеті знову пишуть, що повістки будуть у "Дії", - написав Федоров, додавши своє фото.

Немає ні в розробці, ні в планах. Федоров відреагував на чергову заяву про повістки у &quot;Дії&quot;

Міністр запевнив, що "послуги немає ані в розробці, ані в планах" та порадив українцям зберігати спокій.

Нагадаємо, сьогодні член Комітету ВР з питань нацоборони Федір Веніславський зазначив, що в Україні в майбутньому можуть прийти до надсилання повісток через "Дію".

Зазначимо, що раніше Федоров наголошував, що запустити видачу повісток через месенджери технічно неможливо принаймні цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінцифра Дія Сіті
NEWS
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
DAILY
Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука