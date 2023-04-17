Нет ни в разработке, ни в планах. Федоров отреагировал на очередное заявление о повестках в "Дії"

В Украине не планируют запускать услугу отправки повесток через "Дію" в краткосрочной перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

"Когда в интернете снова пишут, что повестки будут у "Дії", - написал Федоров, добавив свое фото.

Министр заверил, что "услуги нет ни в разработке, ни в планах" и посоветовал украинцам сохранять спокойствие.

Напомним, сегодня член Комитета ВР по вопросам нацобороны Федор Вениславский отметил, что в Украине в будущем могут прийти к отправке повесток через "Дію".

Напомним, что ранее Федоров отмечал, что запустить выдачу повесток через мессенджеры технически невозможно по крайней мере в этом году.

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