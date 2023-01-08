"Немає необхідності". НАТО відповіла на запит Сербії щодо введення військ у Косово

Президент Сербії Олександр Вучич повідомив, що НАТО дала відповідь на запит про введення сербських військових у Косово. Альянс вважає, що у цьому немає необхідності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PTC.
У KFOR, міжнародних силах під керівництвом НАТО, які відповідають за забезпечення стабільності в Косові, заявили про відсутність необхідності повернення сербських військових на територію Косова та Метохії.
Сербський президент, у свою чергу, зазначив, що очікував такої відповіді від Альянсу.
Нагадаємо, раніше на тлі неспокійної ситуації уряд Сербії направив до НАТО запит про введення сербських військових у Косово. На такий крок серби пішли вперше з того часу, як резолюція Ради Безпеки ООН поклала край війні 1998–1999 у Югославії.
Як відомо, у північній частині частково визнаного Косова у грудні спостерігалася неспокійна ситуація. Сербі почали блокувати дороги та будувати барикади. Також там сталися сутички із поліцею.
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