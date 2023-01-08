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"Нет необходимости". НАТО ответила на запрос Сербии о введении войск в Косово

Фото: НАТО ответила на запрос Сербии о введении войск в Косово (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Сербии Алексндр Вучич сообщил, что НАТО дала ответ на запрос о введении сербских военных в Косово. Альянс считает, что в этом нет необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкойна PTC.

В KFOR, международных силах под руководством НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в Косово, заявили об отсутствии необходимости в возвращении сербских военных на территорию Косово и Метохии.

Сербский президент, в свою очередь, отметил, что ожидал такого ответа от Альянса.

Напомним, ранее на фоне неспокойной ситуации правительство Сербии тправило в НАТО запрос о введении сербских военных в Косово. На такой шаг сербы пошли впервые с тех пор, как резолюция Совета Безопасности ООН положила конец войне 1998–1999 в Югославии.

Как известно, в северной части частично признанного Косово в декабре наблюдалась неспокойная обстановка. Серби начали блокировать дороги и строить баррикады. Также там произошли стычки с полицей.

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НАТОСербияКосово